Çocuklarını cezalandırmak için soğuk suyla yıkayıp, hortumla döven baba tutuklandı

ŞANLIURFA'da, tuvaletlerini altlarına yaptıkları gerekçesiyle 5 ve 7 yaşındaki iki çocuk, babaları ve üvey anneleri tarafından evin çatısında çırılçıplak soyularak soğuk suyla yıkandı, ardından hortumla dövüldü. Komşuların ihbarı üzerine gözaltına alınan baba tutuklanırken, çocuklar devlet korumasına alındı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri açıklanmayan baba ve üvey anne, tuvaletlerini altlarına yapan çocuklarını cezalandırmak için evlerinin damına çıkardı. Çocukları soğuk havada çırılçıplak soyup, soğuk suyla yıkayan baba, ardından onları hortumla dövdü. Bu sırada üvey anne de eşine yardım etti. Çocukların çığlıklarını duyan komşular, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, baba ve üvey anneyi gözaltına aldı. Şanlıurfa Valiliği'nin talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçerek çocuklar koruma altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Babaları ve üvey anneleri tarafından şiddet gören mağdur çocuklarla ilgili Şanlıurfa Valiliği, açıklama yaptı. Olayın ardından babanın tutuklandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16.02.2025 tarihinde sosyal medya ve basında yer alan 'Şanlıurfa'da bir babanın çocuklarına şiddet uyguladığı' yönündeki haberler üzerine valiliğimiz tarafından açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından olayla ilgili hızlı bir şekilde çalışma yapılmış, kötü muamelede bulunan baba gözaltına alınmış ve adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Habere konu olan çocuklarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından derhal koruma altına alınmıştır."