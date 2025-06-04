Çocukların Tehlikeli Oyunu: Torpil Atıp Kaçtılar

Çocukların Tehlikeli Oyunu: Torpil Atıp Kaçtılar
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Çocukların Tehlikeli Oyunu: Torpil Atıp Kaçtılar
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Elazığ'da iki çocuk, planlayarak bir iş yerine torpil attı. Bu tehlikeli anlar güvenlik kameralarına yansırken, çocuklar olayın ardından kaçtı.

Çocukların tehlikeli oyunu kamerada: İş yerine torpil atıp kaçtılar

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 çocuk, bir iş yerine torpil atarak kaçtı. Çocukların tehlikeli oyunu, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir elektronikçinin önüne gelen 2 çocuk, iş yerine torpil atmak için kısa bir süre plan yaptı. Ardından çocuklardan biri kibriti yakarken diğeri ise yanan torpili iş yerine attı. Daha sonra 2 çocuk da koşarak kaçmaya başladı. Çocukların tehlikeli oyunu güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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