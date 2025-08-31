Çocuk müstehcenliğine siber kıskaç: 198 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Yasa dışı bahis" suçlarına yönelik 19 ilde operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

189 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Bakan Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 198 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 49'unun tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildiği ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Yerlikaya, operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

MÜSTEHCEN ÇOCUK GÖRÜNTÜLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyona ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve suçtan elde ettikleri geliri akladıkları, "araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olmak üzere Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli, Ordu'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

"SİBER VATAN'DA DA SUÇLULARDA MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"