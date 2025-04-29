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Çocuk Kullanılarak Hırsızlık Yapıldı

Çocuk Kullanılarak Hırsızlık Yapıldı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, çocuğu balkona kaldırarak hırsızlık yaptı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahsın, çocuğu evin balkonuna kaldırarak yaptırdığı hırsızlık binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesinde bulunan Battalgazi Mahallesi'nde hırsız, bir çocuğu evin balkonuna kaldırarak balkonda bulunan kıyafetleri çaldı. Durumu fark eden bina sakinleri olayı emniyet ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, o anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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