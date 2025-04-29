Çocuk Kullanılarak Hırsızlık Yapıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahsın, çocuğu evin balkonuna kaldırarak yaptırdığı hırsızlık binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesinde bulunan Battalgazi Mahallesi'nde hırsız, bir çocuğu evin balkonuna kaldırarak balkonda bulunan kıyafetleri çaldı. Durumu fark eden bina sakinleri olayı emniyet ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, o anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA