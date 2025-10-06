Haberler

Çocuk İstismarı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Çocuk İstismarı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, çocuğun cinsel istismarı suçundan 6 yıl 8 ay cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 6 yıl 8 ay cezası buluna şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalamasına yönelik düzenlenen faaliyette aranan 1 şahıs yakalandı. Aydın Ağır Ceza İlamat Masası tarafından Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan aranması 6 yıl 8 ay cezası olduğu tespit edilen şahıs, işlemlerinin ardından Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aralarında Greta da var! İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu

İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş operasyonunda mide bulandıran detaylar! Evli çiftler da var

Fuhuş operasyonunda mide bulandıran "evli çift" detayı
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2026'da sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.