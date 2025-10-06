Çocuk İstismarı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 6 yıl 8 ay cezası buluna şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalamasına yönelik düzenlenen faaliyette aranan 1 şahıs yakalandı. Aydın Ağır Ceza İlamat Masası tarafından Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan aranması 6 yıl 8 ay cezası olduğu tespit edilen şahıs, işlemlerinin ardından Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - AYDIN