Üye Girişi
Haberler

Çocuğunu görmek için İstanbul'a gelen kadını kayınpederi katletti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşinden boşandıktan sonra Bursa'ya yerleşen Kübra Güler, bugün çocuğunu görmek için İstanbul'a geldi. Genç kadın, çıkan tartışmada kayınpederi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kübra Güler, çocuğunun gözleri önünde can verdi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Kübra Güler isimli kadın, boşandığı eşinin babası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

ESKİ EŞİNİN YAKINLARIYLA TARTIŞMA ÇIKTI

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Eşinden boşandıktan sonra Bursa'ya yerleşen Kübra Güler, bugün çocuğunu görmek için İstanbul'a geldi. Kayınpederinin evine giden Güler'le eski eşinin yakınları arasında kavga çıktı.

KAYINPEDERİ PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Kayınpeder Mehmet Fidyel, gelinini kurşun yağmuruna tuttu. Kanlar içerisinde yere yığılan Kübra Güler, çocuğunun gözü önünde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mehmet Fidyel'i gözaltına aldı. Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Çocuğunu görmek için İstanbul'a gelen kadını kayınpederi katletti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Eyüpsultan İstanbul Cinayet 3-sayfa Hukuk Yaşam Bursa

İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular

Netanyahu, sonunda itiraf etti! İran, İsrail'i tam kalbinden vurmuş

 Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz

Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Sizden başka bir şey istemiyoruz

 'Teknofest' paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız

İstanbul'u kan götürürken yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Yerlikaya'dan açıklama var
Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı

Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kim? 5 Ekim Cumartesi bugün kim potaya gitti? Real Madrid Villarreal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Villarreal geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti, ARDA GOL attı mı? Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman Ekim 2024? Altın Portakal ödül kazananlar tam liste! 2024 kim Altın Portakal Ödülü kazandı? Ödüller ne zaman, saat kaçta verilecek (ANTALYA)? Biber gazı taşımak yasak mı, serbest mi? Yanında biber gazı taşımak yasal mı? Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ilk 11 açıklandı mı? Gaziantep FK Beşiktaş muhtemel 11'i ne? Arda Güler CANLI izle! Real Madrid Villarel Arda Güler oynuyor mu, ilk 11'de mi? Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title