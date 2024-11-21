Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor
Sosyal medyada paylaşılan bir video tepkilere neden oldu. Eskişehir'de çekildiği öne sürülen videoda bir kadının öz çocuğuna sigara içirdiği anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, çocuğun annesi olduğu belirtilen kadına "Sen insan olamazsın" yorumları yapıldı.
Sosyal medyada paylaşılan bir video "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Eskişehir'de olduğu iddia edilen kadın, evinde arkadaşıyla birlikte öz çocuğuna sigara içirdi.
Görüntülerde sigara verilen çocuğun kafasına da başka bir çocuk tarafından vurulduğu görüldü. Çok sayıda tepki çeken görüntülere "Bu nasıl anne", "Sen insan olamazsın" yorumları yapıldı.