Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor

Sosyal medyada paylaşılan bir video "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Eskişehir'de olduğu iddia edilen kadın, evinde arkadaşıyla birlikte öz çocuğuna sigara içirdi.

Görüntülerde sigara verilen çocuğun kafasına da başka bir çocuk tarafından vurulduğu görüldü. Çok sayıda tepki çeken görüntülere "Bu nasıl anne", "Sen insan olamazsın" yorumları yapıldı.