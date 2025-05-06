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Cizre'de Zincirleme Kaza: 3 Otomobil, 1 Kamyonet ve 2 Tır Karıştı

Cizre'de Zincirleme Kaza: 3 Otomobil, 1 Kamyonet ve 2 Tır Karıştı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 3 otomobil, 1 kamyonet ve 2 tırın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekibi sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 otomobil, 1 kamyonet ve 2 tırın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Cizre Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde CT 17 BFV yabancı plakalı otomobil, sanayi sitesi mevkisinde refüj üzerinden karşı şeride geçmeye çalıştığı sırada arkasından gelen 57 DT 071 plakalı otomobil, 73 AAL 691 plakalı kamyonet, 34 PN 6967 plakalı otomobil, 73 ABL 894 ve 47 ABM 294 plakalı tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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