Cizre'de peş peşe kazalardan sonra vatandaşlar karayolunu ulaşıma kapattı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 gün arayla aynı noktada meydana gelen üç ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Mahalle sakinleri can kayıplarının önüne geçmek için yolu trafiğe kapattı, emniyet müdürünün ikna etmesiyle barikatlar kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 gün arayla aynı yerde yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazaların ardından mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapattı.

Cumhuriyet Mahallesi Bozalan Rampasında dün aynı mevkide freni boşalan bir tırın şarampole devrilmesi sonucu çıkan yangında sürücü feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Bugün aynı noktada yarım saat arayla iki kaza daha yaşandı. Rampadan inen ve frenleri boşalan bir kamyon ile bir tır, sürücülerinin kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı fark ederek son anda araçlarından atlayan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 sürücü yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başka can kayıplarının yaşanmamasını isteyen vatandaşlar, Cizre-Şırnak karayolunu trafiğe kapattı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluşurken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel, vatandaşlarla görüştü. Emniyet Müdürünün ikna ettiği vatandaşlar yoldaki barikatları kaldırdıktan sonra Cizre-Şırnak Karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Trafik ekipleri, güzergah boyunca yeni bir kazanın yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alırken, kazalarla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
