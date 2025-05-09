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Cizre'de Lise Öğrencisi Kamyonetin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Cizre'de Lise Öğrencisi Kamyonetin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki lise öğrencisi Mazhar Yakşi, bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yolun karşı tarafına geçerken kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kurumcu köyü girişinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı lise öğrencisi Mazhar Yakşi (17), ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yakşi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yakşi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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