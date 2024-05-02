Cizre'de köprüden atlayan kadın botla kurtarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde köprüden atlayan kadın, itfaiye ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde bekletilen bot ile kurtarıldı.

Edinilen bilgilere, ismi öğrenilmeyen kadın, Cizre İsmail Ebul-iz El Cezeri Köprüsü'nden Dicle Nehrine atlama girişiminde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bir anda nehre atlayan kadın, hazırda bulunan bottaki ekip tarafından kurtarıldı. Kadın, ilk müdahalenin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞIRNAK