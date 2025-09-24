Haberler

Çivril Devlet Hastanesi'nde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Çivril Devlet Hastanesi'nde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Çivril Devlet Hastanesi'nde, stajyer öğrenciler ve personelde öğle yemeği sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görüldü. Hastane yönetimi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle inceleme başlattı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Çivril Devlet Hastanesinde dün öğle yemeğinin ardından stajyer öğrenciler ve personellerde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri başladı. Hastane yönetimi gıda zehirlenmesi şüphesiyle inceleme başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çivril ilçesinde bulunan Çivril Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanede bulunan stajyer öğrenciler ve bazı personeller öğle yemeği için yemekhaneye geçti. Öğle menüsünde tavuk ve mantardan yiyen stajyer öğrenciler ve personellerden oluşan yaklaşık 50 kişide mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri başladı. Geneli stajyer öğrencilerden oluşan şikayetlerin ardından hastane yönetimi gıda zehirlenmesi şüphesiyle inceleme başlatıldı. Hastane yemekhane mutfağında hazırlanan öğünle ilgili soruşturma başlatılırken, numuneler incelenmek üzere alındığı öğrenildi. - DENİZLİ

