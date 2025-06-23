Çivril'de Kaçak Kazı: Binlerce Yıllık Lahit Bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesinde tarlada yaptıkları kaçak kazı sonucu binlerce yıllık lahdi ortaya çıkarak şüpheliler, ihbar üzerine amaçlarına ulaşamadan kayıplara karıştı.

Çivril ilçesine bağlı Emircik Mahallesi Kayran mevkiinde yaşanan olayda; çalışmak için gittiği tarlasının yan tarafındaki arazide kazı yapıldığından şüphelenen bir çiftçi, durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede kaçak yapıldığını tespit ederek, güvenlik önlemi aldı. Yapılan detaylı incelemede, kaçak kazı yapılan alanda binlerce yıllık tarihi bir lahit bulduğu ve şüphelilerin yakalanmaktan korkarak buldukları eseri toprak altında tam olarak çıkaramadan, olay yerinden uzaklaştıklarını belirledi.

Jandarma ekipleri, kaçak kazı yapılan alanı koruma altına aldı. Bulunan lahdin incelenmesi için Denizli Müze Müdürlüğü yetkilerine bilgi verildi. Uzmanların lahitte yapacakları incelemenin ardından, eserin nasıl korunacağına karar verileceği öğrenildi. Kaçak kazıyı yarım bırakıp ortadan kaybolan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - DENİZLİ