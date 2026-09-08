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Ciple çarpışan traktör ikiye bölündü

Ciple çarpışan traktör ikiye bölündü
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde cip ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cip ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Traktörün ikiye bölündüğü kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Çetmi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. yönetimindeki 34 DUS 761 plakalı Skoda marka cip, kavşaktan dönmek isteyen İ.Y. idaresindeki 37 LE 224 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken, cip ise orta refüje çıkarak durabildi. Kazada traktör sürücüsü ile cipte bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs şoförünün manevrası büyük bir kazayı önledi

Öte yandan, kaza anı ise olay sırasında yoldan geçen bir yolcu otobüsünün yol kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cipin yolcu otobüsünü solladığı ve kavşakta dönüş yapmak isteyen traktör ile çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen traktörün parçaları da yolcu otobüsünün önüne düşüyor. Otobüs şoförü, emniyet şeridine doğru manevra yaparak yola saçılan traktörün parçalarına çarpmaktan kurtuluyor. Daha sonra otobüs sürücüsü ve araçtakiler kazada yaralanlara yardım ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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