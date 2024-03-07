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Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir

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Antalya'da özel bir yurtta görev yapan eğitmenin, 10 erkek öğrenciye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edildi. Eğitmen hakkında 94 yıl hapis istemiyle dava açılırken sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir yurt yetkilisinin çocukların aileleriyle yaptığı görüşmede "Ortaokul öğrencileri bazen bir kadından daha cazip gelir insana..." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki özel bir yurtta eğitmenlik yapan G.R.U.'nun geçen yıl 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Şikayet sonrası ifadesi alınıp, serbest bırakılan G.R.U. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulundu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile G.R.U., 21 Kasım 2023'te yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma ve alınan ifadeler kapsamında taciz ve istismara uğrayan öğrenci sayısının 10 olduğu tespit edildi. G.R.U. hakkında 9 öğrenciye yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek', 1 öğrenciye yönelik ise 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

SKANDAL İFADELER KULLANDI

Olayın yaşandığı tarihlerde, tarikat üyelerinin istismara uğrayan çocukların aileleriyle birtakım görüşmelerde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde tarikat üyelerinin olayın medyaya yansımaması için aileleri ikna etmeye çalıştığı görülüyor. Bu anlarda bir tarikat üyesinin "Ortaokul öğrencileri bazen bir kadından daha cazip gelir insana" şeklinde bir ifade kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Antalya Hukuk 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Sedat AKYÜZ:

Özel okul adı altında açılan kursların genel müfredatı bu işte. Bu ülkede diyanet yok mu da bu kurumlar türüyor. Bu çocukların aileleri de suçlu onlarda ceza almalı 14 - 15 yaşında çocuklara neler yaşatmışlardır kim bilir. Ama tabiki somut bir adım yok ortada nasılsa ailelerin bilgisa var küçükte rıza göstermiştir derler kapanı gider.

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GAGS:

şeriat gelse de şeriat istiyooogghh diyenleri "daha cazip" görüp birazcık sevseler.. :))

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er ak:

yine islamcilar

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faruk merttürk:

Tarikat Allah yoludur diyenlere duyurulur.

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