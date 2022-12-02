Cinsel ilişki vaadiyle yaşlı erkekleri kandırıyordu! Son işinde baltayı taşa vurdu 3. Sayfa Haberleri Bursa'da bir kadının yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadi ile kandırıp daha sonra cüzdan ve ceplerinden paraları çaldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Kısa sürede yakalanan kadın, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri; yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadi ile kandırıp el çabukluğuyla ceplerindeki ve cüzdanlarındaki paraları çalan ve 35 ayrı suç kaydı bulunan İlknur Y. isimli kadını gözaltına aldı. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 41 yaşındaki İlknur Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte ekipler tarafından yakalanan o kadın; Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Bursa 3. Sayfa Haberler

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