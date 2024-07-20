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Çinli fenomen Pan Xiatoing, aşırı yemek yemekten hayatını kaybetti

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Saatlerce yemek yiyerek çektiği videolarla tanınan Çinli fenomen Pan Xiatoing, canlı yayın yaptığı esnada hayatını kaybetti.

Açtığı canlı yayınlarda 10 saatten fazla yemek yiyerek ünlenen Çinli fenomen Pan Xiatoing, yaşamını yitirdi. 24 yaşında vefat eden fenomenin midesinin sindirilmemiş yemeklerle dolu olduğu ortaya çıktı.

Videolarında 10 kilo yemek yiyen ve hızla kilo alan fenomen, son canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren fenomene yapılan otopside karnında deformeler olduğu ve midesinin sindirilmemiş yemeklerle dolu ortaya öğrenildi. Genç kadının ailesi kızının yemek videolarından dolayı vücudunda ciddi hasarlar oluştuğunu ancak kendilerini dinlemediğini söylemişti. Ailesinin ve doktorlarının uyarılarını dinlemeyen fenomen, aşırı yemek yemekten dolayı daha önce de bağırsak kanaması geçirmişti.

Çinli fenomen Pan Xiatoing, aşırı yemek yemekten hayatını kaybetti

Çinli fenomen Pan Xiatoing, aşırı yemek yemekten hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

3.Sayfa Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Mert Kalyoncu:

Resmen intihar etmiş kadın.

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