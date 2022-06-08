Cinayet zanlısından şoke eden savunma: "Ben sıktım ama benim yüzümden ölmedi, geç gelen ambulans yüzünden öldü" - Haberler

Geçen yıl Ağustos ayında, Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Selami S. (55) ile komşusu Yaşar Güneş (56) arasında tartışma çıktı.

3 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle evindeki pompalı tüfeği alan Selami S., komşusuna 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinin yaralanan Güneş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yaşar Güneş, hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selami S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MÜEBBETİ İSTENDİ

Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanık Selami S. hakkında maktul Yaşar Güneş'e karşı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Selami S. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

"GEÇ GELEN AMBULANS YÜZÜNDEN ÖLDÜ"

Mahkemede ilk savunmasını yapan sanık Selami S. üzerine atılı cinayet suçlamasını reddederek, "Maktulü ben öldürmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Vurmakla öldürmek aynı şey değil. Ben sıktım ama benim yüzümden ölmedi, geç gelen ambulans yüzünden öldü. Olayın gelişimini cezaevinden yazdığım dilekçelerle anlattım. 2009 yılından beri FETÖ baskısı altındayım. Yaşar Güneş beni komşu olduğumuzdan beri takip ediyordu, evimi dinliyordu. Kendisi hakkında geçen yıl içerisinde 2 kez suç duyurusunda bulunmuştum. Olayın gürültüyle falan alakası yok" dedi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa