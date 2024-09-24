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Arkadaşını çekiçle yaraladıktan sonra evi ateşe veren zanlı eğlence mekanında yakalandı

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Ankara'da bir evde, tartıştığı arkadaşının kafasına çekiçle saldıra daha sonra evi ateşe vererek yangın süsü veren şahıs eğlence mekanında yakalandı. Yakalanan zanlı, 'Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim' ifadelerini kullandı.

Olay, dün sabah saat 09.10 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3112. Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddialara göre, 65 yaşındaki Ü.U, yalnız yaşadığı evine misafir gelen arkadaşı S.K. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Arkadaşını çekiçle yaraladıktan sonra evi ateşe veren zanlı eğlence mekanında yakalandı

ÖNCE ÇEKİÇLE SALDIRDI SONRA EVİ YAKTI

Tartışmanın alevlenmesi üzerine iki arkadaş arasında kavga çıktı. Çekiçle başından yaraladığı arkadaşına düşme süsü veremeye çalışan S.K., evi de yakarak olay yerinden kaçtı. Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine inceleme başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedi bulunan kişinin yanarak ölmediğini, evin ise kasıtlı bir şekilde ateşe verildiğini belirledi.

Arkadaşını çekiçle yaraladıktan sonra evi ateşe veren zanlı eğlence mekanında yakalandı

POLİSİ YANILTMAK İÇİN PLAN YAPMIŞ

İncelemelerini derinleştiren cinayet büro polisleri, tespit ettikleri şüpheli S.K.'yi yakalamak için harekete geçti. Polisi yanıltmak için şehir dışına çıkma senaryosu tasarlamış olan şüpheli S.K.'nin kendisini arayan polislerden kurtulmak için önce otogara gittiği ve burada şehir dışına çıkıyormuş gibi izlenim vermeye çalıştığı öğrenildi. S.K.'nin, otogardan çıktıktan sonra ise Çankaya'nın Esat Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bir eğlence mekanında olduğu belirlenen zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının suçunu itiraf ettiğini ve ifadesinde, "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim" dediği öğrenildi. S.K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Arkadaşını çekiçle yaraladıktan sonra evi ateşe veren zanlı eğlence mekanında yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Cinayet Ankara Hukuk Suç

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