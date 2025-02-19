Park ederken fren yerine gaza bastı, iki kadını ezdi
Bursa'da bir diş hekimi, park etmek isterken fren yerine gaza basınca yolda yürüyen iki kadını ezdi. Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde korkunç bir kaza yaşandı. Diş hekimi Sezgin Ç, sokak arasına park etmek istediği otomobilinde fren yerine gaza bastı. Panikleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
YOLDA YÜRÜYEN İKİ KADINI EZDİ
Kontrolden çıkan otomobil yolda yürüyen B.Ş. (32) ve A.E.'ye (31) çarptı. İki kadın çarpmanın etkisiyle yola savrulurken feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekiler yaralı kadınların yardımına koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Jandarma ekiplerince tahkikat başlatılırken, sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.