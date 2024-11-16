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Çin'de üniversite kampüsünde bıçaklı saldırı: 8 ölü, 17 yaralı

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Çin'in Yixing şehrinde bir üniversite kampüsünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Saldırganın yeni mezun olduğu ve başarısızlık nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Çin'de bir otomobilin kalabalığın arasına dalması sonucu 35 kişi yaşamını yitirmiş, 43 kişi yaralanmıştı.

Çin'in Yixing şehrinde bir üniversitenin kampüsünde yeni mezun olduğu belirlenen şahıs tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

ÜNİVERSİTEDEKİ BIÇAKLI SALDIRIDA 8 ÖLÜ, 17 YARALI

Çin'de bir üniversite dehşet anlarına sahne oldu. Yixing şehrinde bir üniversitenin kampüsünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Polis, "Yerel saatle 18.30 sıralarında, Wuxi Sanat ve Teknoloji Meslek Enstitüsü'nde bıçaklama olayı meydana gelmiş, şüpheli olay yerinde yakalanmıştır" açıklamasını yaptı.

SALDIRGAN YENİ MEZUN

Polis, saldırganın yeni mezun olduğu ve "sınavda başarısız olmak, mezuniyet belgesi alamamak ve staj ücretinden memnuniyetsizlik" gibi nedenlerle hareket ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KALABALIĞA SÜRÜLEN OTOMOBİL 35 KİŞİNİN CANINA MAL OLMUŞTU

Öte yandan Çin'in Zhuhai kentinde geçtiğimiz günlerde bir sürücünün otomobili k alabalığa sürmesi sonucu 35 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi yaralanmıştı. Sürücünün boşanma nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Çin'de üniversite kampüsünde bıçaklı saldırı: 8 ölü, 17 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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