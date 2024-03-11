Üye Girişi
Haberler

Çin'de kömür madeni patlamasında 7 kişi yaşamını yitirdi

Güncelleme:

Çin'in Anhui eyaletindeki Huaihe Enerji'ye ait kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de kayboldu.

Çin'in doğusunda kömür madeninde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu.

7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletindeki Huaihe Enerji'ye ait kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişiden ise haber alınamıyor.

Geçtiğimiz ocak ayında Çin'in Henan eyaletinde yer alan Pingdingshan'da meydana gelen maden kazasında 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti Anhui 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title