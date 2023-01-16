Çin'de kimya fabrikasında patlama: 2 ölü, 34 yaralıKayıp 12 kişi aranıyor 3. Sayfa Haberleri - Çin'de kimya fabrikasında patlama: 2 ölü, 34 yaralı Kayıp 12 kişi aranıyor Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Panjin kentinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. - Çin'de kimya fabrikasında patlama: 2 ölü, 34 yaralı Kayıp 12 kişi aranıyor PEKİN - Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Panjin kentinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Patlama bölgesinde kaybolan 12 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Çin'in Liaoning eyaletindeki Panjin kentinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. Patlama bölgesinde kaybolan 12 kişi için arama çalışması başlatıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma yürütülüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çin Halk Cumhuriyeti 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çin'de kimya fabrikasında patlama: 2 ölü, 34 yaralıKayıp 12 kişi aranıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.