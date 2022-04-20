Çocukları dakikalarca taciz etmişti! Mahallenin kabusu olan çıkmaz sokak sapığı 10 gün sonra yakayı ele verdi!

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde 09 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda; çıkmaz sokakta bulunan metruk bir binanın evin oluşturduğu tenha noktayı fırsat bilen şüpheli, çıkmaz sokağın sonundaki boş alanda oyun oynayan çocukları izlemeye başladı.

MÜSTEHCEN HAREKETLERLE ÇOCUKLARI TACİZ ETTİ

Oturarak çocukları izlediği noktadan ayağa kalkan sapık, yaklaşık 15 dakika boyunca müstehcen hakaretler sergileyerek çocukları taciz etti. Daha sonra müstehcen hareketlerini sürdürerek çocukların oyun oynadığı bahçe duvarına kadar ilerleyen tacizci, yandaki bir apartmanda oturan bir kişinin durumu fark edip bağırmasıyla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

10 GÜN SONRA YAKALANDI

Çocukların durumu ailelerine söylemesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen mahalle sakinleri, sapığın yaptığı hareketleri görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri 10 gün boyunca izlediği 28 kamera görüntüsü sonrası sapığın M.A. (40) olduğunu belirledi.

SABIKALI SAPIK TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyon sonucu M.A. saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı. İşlemleri için götürüldüğü merkezde sapığın daha önceden 'Cinsel taciz ve istismar' suçlarından sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Sabıkalı tacizci, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa