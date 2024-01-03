Cihangir'de Pitbull Saldırısı: Köpek Sahibinin Üstüne Saldırttı

Beyoğlu Cihangir'de bir şahıs yanında gezdirdiği Pitbull cinsi köpeği tartıştığı kişinin üstüne saldırttı. Vatandaşın yaşananları kameraya almasıyla vazgeçen adam, küfürler ederek olay yerinden uzaklaştı. Olaydan sonra farklı bir suçtan cezaevine girdiği anlaşılan şahsa ait olan üç Pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde önceki hafta yaşanan olayda bir şahıs, Pitbull cinsi köpekle sokakta gezdiği esnada bir başka vatandaşla tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıs, Pitbull cinsi köpeğini vatandaşa saldırtmak istedi.

Tartıştığı adamın üstüne Pitbull saldırttı

O esnada vatandaşın yaşananları cep telefonu kamerasına almaya başlamasıyla geri çekilen şahıs, küfürleşmenin artmasıyla köpeğini tekrar vatandaşın üstüne sürdü. Çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle kavga sona erdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

3 tane Pitbull yakalandı

Polis ekiplerinin başlattığı incelemede köpeğiyle saldırmaya çalışan şahsın, olaydan sonra bir başka suçtan cezaevine girdiği anlaşıldı. Bunun üzerine Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından şahsa ait olan 3 adet pitbull cinsi köpek muhafaza altına alındı. - İSTANBUL