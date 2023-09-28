Cihangir'de Kafede Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Beyoğlu Cihangir'de bir kafede oturan bir kişiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda saldırgan kaçarken, saldırıya uğrayan kişi ve kafede oturan 2 müşteri yaralandı.

Cihangir'de kafede oturan kişiye silahlı saldırı: 3 yaralı

İSTANBUL - Beyoğlu Cihangir'de kafede oturan bir kişiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya uğrayan kişi ve kafede oturan 2 müşteri yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay saat 11.45 sıralarında Cihangir, Defterdar Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kafede oturan Ayhan Yılmaz'a 5-6 el ateş edilerek silahlı saldırı yapıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafede oturan Sabriye B. ve Fahri T.'ye de isabet etti. Saldırıya uğrayan Ayhan Yılmaz belinden, kafede müşteri olarak bulunan Sabriye B. ve Fahri T. bacaklarından yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan Ali Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.