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Cihangir'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Beyoğlu'nun Cihangir semtinde bulunan bir kafede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi silahla ateş açarak diğer kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.