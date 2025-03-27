Tabutlu paylaşım sonrası katliam! İki kişiyi bakın kaç para için katletmiş

Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki kahvehanede meydana gelen olayda, H.G., kuzeni Erkan Savan'a (35) 8 adet çeyrek altın borç verdi. Bir süre sonra anne H.G.'nin oğlu D.G. (17) altınları almak için Erkan Savan'ın yanına kahvehaneye gitti. Savan, altınları veremeyeceğini söyleyince D.G. kahvehaneden çıkıp gitti.

CİNAYETLERDEN ÖNCE ÇİFT TABANCALI TABUT EMOJİLİ FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Evine dönen D.G., Savan'ı isminin baş harfleriyle tabut emojili çift tabancalı verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımdan dakikalar sonra Savan'ın bulunduğu kahvehaneye tekrar gelen D.G., 2 dakika kadar gözlem yaptı. Ardından içeri giren şüpheli, önce Savan'ı ardından da araya giren Ramazan Durak'ı (40) göğsünden vurdu. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken D.G. kaçtı. Savan ve Durak ise kaldırıldıkları özel hastanede hayatını kaybetti.

CİNAYETLERDEN 15 DAKİKA SONRA AKAYALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan 15 dakika sonra D.G.'yi cinayetin işlendiği mahalledeki ara sokaklarda kıskıvrak yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.