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Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü öldü

Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü öldü
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil denize uçtu. Kazada 28 yaşındaki Kaan Taşkıran hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin denize uçması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 Cide ilçesi Irmak Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Taşkıran (28) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak denize uçtu. kazada Taşkıran olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gel ekipler tarafından araçtan çıkartılan Taşkıran'ın cansız bedeni, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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