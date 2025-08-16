CHP Samsun'da Delege Seçiminde Kavga Çıktı
Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen delege seçiminde gerginlik yaşandı. Kavga, seçim binası önünde başladı ve polis müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Atakum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Mahallesi delege seçiminde gerginlik yaşandı. Seçimin yapıldığı bina dışında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga, kalabalık arasında kısa sürede büyüdü ve fiziki müdahaleye dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek gerginliği kontrol altına aldı.
Kavganın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa