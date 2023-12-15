CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde tutuklanan 3 kişi serbest bırakıldı

CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde çalışan ve 'zimmete para geçirme' suçlamasıyla tutuklanan 3 kişi serbest bırakıldı.

CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde yapılan Sayıştay denetimi sonrası mülkiye müfettişlerinin incelemesi ile 'zimmete para geçirme' ve avans ödemesi kaybıyla usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Tespit üzerine belediyenin hukuk bölümünde çalışan G.Ü., M.T., M.A. ve muhasebe müdürü B.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli şahıslar soruşturma kapsamında bugün polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan G.Ü., M.A. ve muhasebe müdürü B.K. tutuklanırken, M.T. ise serbest bırakıldı.

3 kişi serbest bırakıldı

Tutuklu şahıslar G.Ü., M.A. ve B.K., 'kayıpların karşılanması' şartıyla serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR