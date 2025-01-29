Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

CHP'li İsmail Yavan Trafik Kazası Geçirdi

CHP'li İsmail Yavan Trafik Kazası Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Zonguldak bir önceki dönem İl Yönetim Kurulu üyesi İsmail Yavan, Çaycuma-Bartın kara yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada hafif yaralanan Yavan, hastaneye kaldırıldı.

CHP Zonguldak bir önceki dönem İl Yönetim Kurulu üyesi olan ve Çaycuma ilçesinde av bayii işletmesi bulunan İsmail Yavan, trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma-Bartın kara yolunda meydana geldi. Bir önceki dönem CHP Zonguldak İl Yönetim Kurulu Üyesi olan İsmail Yavan, kendine ait olan 06 CPH 567 plakalı aracıyla Çaycuma'dan Bartın yönüne seyir halinde gittiği esnada ÇAY-BEL'e dönüş yaptığı sırada Bartın yönünden Çaycuma istikametine giden ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 81 AED 811 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak şarampolde durabildi. Otomobil içerisinde bulunan İsmail Yavan, kazadan şans eseri burnu kanamadan çıktı. Olay yerine daha sonra 112 Acil Sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin İsmail Yavan'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İstanbul'a kar geliyor
img

Dünya'yı korkutan ihtimal! Çarpışmanın bölgesi bile belli
img

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Erdoğan milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.