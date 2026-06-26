CHP eski milletvekili ile kız kardeşi arasında 'anne' tartışması jandarmaya taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla eski Milletvekili Fahrettin Üstün ile kız kardeşi Sibel Üstün arasında, anneleri Sevim Üstün'ün bakımına ilişkin yaşanan anlaşmazlık jandarmaya taşındı. Eski vekilin kız kardeşi, ağabeyinin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, evinin kapısını jandarma yardımıyla çilingire açtırarak annesine ulaştı.

Olay, Milas ilçesi Çomakdağ-Kızılağaç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir süredir anneleri Sevim Üstün'ün bakım süreci nedeniyle kardeşler arasında anlaşmazlık yaşandı. Sibel Üstün, annesini ziyaret etmek amacıyla eve gitmek istediğini ancak ağabeyi Fahrettin Üstün tarafından eve girişinin engellendiğini ileri sürdü. Sibel Üstün, eve geldiğinde dış kapının asma kilitle kapatıldığını gördüğünü belirterek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına jandarmadan yardım istediğini söyledi. Jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından çilingir desteğiyle kapının açıldığı ve Sevim Üstün ile Azerbaycan uyruklu bakıcı Gültekin Hüseynova'ya ulaşıldığı öğrenildi. Sibel Üstün'ün şikayetçi olmasının ardından CHP eski Milletvekili Fahrettin Üstün, jandarmaya giderek olaya ilişkin ifade verdi.

Sibel Üstün, annesinin bakımıyla ilgili kardeşler arasında yaklaşık üç aydır süregelen bir anlaşmazlık yaşandığını belirtti. Daha önce de benzer sorunlar yaşadıklarını ifade eden Sibel Üstün, annesini ziyaret etmek amacıyla eve gitmek istediğinde ağabeyi Fahrettin Üstün'ün, tanıdıklar ve akrabalar aracılığıyla kendisine haber gönderdiğini belirterek, "Eve girmememi, o gelmeden evden ayrılmam gerektiğini ve annemi sadece iki saat görüp gitmem gerektiğini söyledi. Beni bu konuda tehdit etti; eve gelirsem iyi olmayacağını iletti. Eve geldiğimde giriş kapısının dışarıdan asma kilit ile kilitlendiğini öğrendim. Tedbir amaçlı jandarmaya haber verdim" dedi. Sibel Üstün, bakıcıya yönelik darp iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, "Bakıcı darp edildi mi? Hayır, öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bakıcı tam tersine abimi çok seviyor ve sayıyor. Annem darp edildi mi? Ben gözümle hiçbir şey görmedim. Bakıcının söylediğine göre annem çok sık düştüğü için kollarında ufak tefek morluklar var; o morlukları gördüm. Jandarma kontrolünde evin kapısını açtırdım. Evde benim de payım var. Annemin ikametgahının olduğu ve yaşadığı bir ev. Kendi hissemi ispatladım, kapıyı açıp girdik ve annemi gördüm" diye konuştu.

Annesinin emekli maaşını almadığını vurgulayan Sibel Üstün, maaşın abisinin kontrolünde olduğunu ve evin ihtiyaçlarının bu maaşla karşılandığını belirtti. Üstün, 6 yıl boyunca annesine kendisinin baktığını ve bunu belgelerle kanıtlayabileceğini ifade ederek, "Çok yorulduğum için ablama 'gel on gün de sen bak' diyordum. Annemin maaşı benim kontrolüm dışındadır; tüm kontrol ağabeyimdedir. Buradaki sorun, ağabeyimin eve gelmemizi istememesidir. Yirmi yıldır da abim burada yaşıyor. Bu tamamen aile içi bir meseledir ve olay yargıya intikal etmiştir" açıklamasında bulundu.

Konunun tamamen iddiadan ibaret olduğunu ve ailesinde böyle bir sorun yaşandığını belirten CHP Muğla eski Milletvekili Fahrettin Üstün ise konuyla ilgili röportaj vermek istemediğini belirterek, "2007'de milletvekilliğinin bitmesinin ardından annemin yanındayım. Bu söylenen ve yazılanlar tamamen yalan ve iftira. Konuyla ilgili hem jandarmaya hem de savcıya ifade verdim. Çıktım gittim. Bu konuyu köyde yaşayan herkese de sorabilirsiniz. Kilitlenen yer avlu kapısı. Annem alzaymır hastası. Yazılanlar ve ortaya atılan iddialar asılsız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı