CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun

Gaziantep'te CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisinden istifa etti. Yılmaz'ın CHP'den istifasını e-devlet üzerinden yaptığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ SESSİZ KALDI

Umut Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 19 Mart tarihinden itibaren partisiyle ilgili bir paylaşım yapmamış, tutuklanan belediye başkanlarıyla ilgili sessiz kalması parti içinde tepkilere neden olmuştu. Yılmaz'ın bir süredir CHP ile ters düştüğü biliniyordu.

CHP'Lİ ÜYELER MECLİS TOPLANTISINA KATILMADI

CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım başkanlığında toplanan belediye meclis üyeleri, Umut Yılmaz'ı protesto etmek için meclis toplantısına katılmama kararı alırken, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Vakkas Acar da görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çok kıymetli hemşehrilerim değerli yoldaşlarım Genel Başkanımızın görevlendirmesi ile yaklaşık 10 aydır Şehitkamil Belediyesi'nde sizlere elimde geldiği kadar hizmet ettim bugün yaşanan gelişmeler nedeni ile Belediyedeki görevimde istifa ediyorum."

BAŞKAN PROTESTO EDİLDİ

Yılmaz'ın istifasının ardından başlayan tepkiler sokağa da yansıdı. Yılmaz'a oy verenler istifa kararını Türk bayrakları eşliğinde protesto etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan'da protestolardan bir görüntü paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şencan, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu esir alınırken, yoldaşlarımız kumpaslarla boğuşurken, partimiz operasyonlarla kuşatılırken, halkımız meydanlarda mücadele verirken, 301 genç cezaevlerinden korkmazken, Mahir Polat canıyla bedel öderken, yazıklar olsun konfor alanını korumaya çalışanlara!"

CHP 30 YIL SONRA İLÇEYİ KAZANMIŞTI

CHP Gaziantep'te 30 yıl sonra bir ilki başarmış 1 milyon nüfuslu Türkiye'nin en büyük 6. İlçesi olan Şehitkamil Belediyesi kazanmıştı. Umut Yılmaz'ın bundan sonraki süreçte bağımsız mı kalacağı ya da AKP'ye mi geçeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.