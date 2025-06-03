CHP Kurultayı İle İlgili Usulsüzlük Soruşturmasında İddianame Hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili iddianameyi tamamladı. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında 'seçim kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. İçerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında, "seçim kanununa muhalefet" suçundan iddianame tamamlandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa