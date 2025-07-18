CHP Kurultayı İddiaları Üzerine Mahkemeden Yeni Gelişme

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayındaki usulsüzlük iddialarıyla ilgili davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Olumsuz karar durumunda duruşma tarihi 4 Aralık 2025 olarak belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultay'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin açılan davada görevsizlik kararı veren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, AYM'ye başvurdu. Söz konusu başvuruya karşı olumsuz karar verilmesi halindeyse duruşmanın 4 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00'da görülmesine karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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