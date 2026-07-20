'Mutlak butlan' dosyasında Yargıtay incelemesi adli tatil sonrasına kaldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararının temyiz incelemesi için Yargıtay'a ulaşan dosyada, esasa ilişkin değerlendirmenin adli tatil nedeniyle 1 Eylül sonrasında yapılacağı bildirildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, kurultayın "mutlak butlan" nedeniyle iptaline karar verdi. Daire ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesindeki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine karar verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı, 17 Temmuz'da temyiz incelemesi yapılması için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.

'İnceleme 1 Eylül sonrası'

Edinilen bilgiye göre, adli tatil süresince dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri gerçekleştirilebilecek. Esasa ilişkin incelemenin ise 1 Eylül'ün ardından Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından yapılması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı