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CHP İstanbul İl Kongresinin iptali istemi dava reddedildi

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CHP'nin 8 Ekim 2023'teki İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan dava, davacıların feragat etmesi üzerine Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada, davacıların davadan feragat etmesi nedeniyle mahkemece davanın reddine karar verildi.

Ankara 3.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya davalı CHP'nin avukatı Kadri Gökhan Sultan katılırken, davacı avukatı Onur Yusuf Üregen mazeret bildirerek katılmadı.

Mahkeme hakimi davacı Levent Çelik'in beyanlarının bulunduğunu ifade ederek avukat Sultan'a söz verdi. Sultan, "Dosyaya yeni vekil tayin edildim. Bu nedenle beyanda bulunmak için süre talep ediyorum" dedi.

Hakim bu talebi reddetti. Tekrar söz alan Sultan davanın reddini talep etti.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen davacıların davadan feragat ettikleri gerekçesiyle davanın reddedildiğini bildirdi. Öte yandan birleştirilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın bir başka mahkemede açıldığını ve derdest olduğunu belirterek bu yönden de davanın reddine hükmetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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