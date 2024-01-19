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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eşiyle boşandı

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'ndan anlaşmalı olarak boşandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı bırakan Canan Kaftancıoğlu, eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'ndan boşandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı bırakan Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'ndan anlaşmalı olarak boşandı. Antalya'da seçim çalışması yapan Canan Kaftancıoğlu'nun, 8 Ocak tarihinde Adalar Adliyesi'nde Ali Naki Kaftancıoğlu'ndan boşandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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