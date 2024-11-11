Giresun'da CHP'li başkana saldırı

Giresun'da CHP İl Başkanı doktora saldıran bir hasta yakını polis tarafından gözaltına alındı. Merkez ilçede çocuğunu sünnet ettiren bir baba henüz bilinmeyen bir nedenle genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek ile tartışma yaşadı. Tartışma sonucunda Baba A.A.K.'nin hakaretleri fiziksel saldırıya dönüştü. Saldırıya uğrayan Dr. Şenyürek durumdan polis ekiplerini haberdar etti.

DOKTOR CHP İL BAŞKANI ÇIKTI

Saldırıya uğrayan Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'in CHP Giresun İl Başkanı ortaya çıktı. Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis A.A.K'yi gözaltına aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ GELDİ

Konu hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özel, açıklamasında, "Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.