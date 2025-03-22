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Saraçhane'deki protestocular İBB binasının cam ve kapılarını kırıp içeri girdi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestolarda kalabalık içerisinde taşkınlık çıkararak polise yanıcı ve patlayıcı madde atan bir gruba, polis müdahalede bulundu. Polisin müdahalesinden kaçmaya çalışan grup İBB binasının cam ve kapılarını kırarak içeri girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "Yolsuzluk" ve "Terör" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması esnasında kalabalık arasındaki bir grup taşkınlık çıkardı. Polise yanıcı ve patlayıcı madde atan gruptaki şahıslara müdahale edildi.

Saraçhane'deki protestocular İBB binanın cam ve kapılarını kırıp içeri girdi

POLİS GRUBUN TAKSİM'E YÜRÜMESİNE İZİN VERMEDİ

Kalabalıktaki gruptan bazı kişiler, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Önlem amacıyla kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, göstericilerin Taksim'e doğru ilerlemesine izin vermedi.

Saraçhane'deki protestocular İBB binanın cam ve kapılarını kırıp içeri girdi

İBB BİNASININ CAM VE KAPILARINI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar İBB'nin Saraçhane binasının önünde bekleyişini sürdüren kalabalık grup ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, bölgeden ayrılmayarak bekleyişlerini sürdüren grubu, biber gazı ve tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi.

Saraçhane'deki protestocular İBB binanın cam ve kapılarını kırıp içeri girdi

97 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protestolarda "2911 sayılı Kanuna muhalefet", "Kamu malına zarar verme" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 97 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek! Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak! Bu geceki gösterilerde; '2911 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Kamu Malına Zarar Verme' ve '-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar." ifadelerini kullandı.

16 POLİS YARALANDI

Bakan Yerlikaya, protestolarda 16 polis memuru yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, "Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

Saraçhane'deki protestocular İBB binasının cam ve kapılarını kırıp içeri girdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıASar Gnc:

Yazik kendine gelince hersey ok, baskalari yapinca hemen tikin iceri. Olmaz yanlis. Kanunsa herkese ayni olmali. AkP de hortumluyor o neolcak?

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

DEVLET MALINA ZARAR VEREN, VATANDAŞIN, TÜRK MİLLETİNİN HAKKINA GİREN HER KİM VARSA BU ÜLKEYE İHANET EDEN HAİNDİR,, KENDİ ÇIKAR MENFAAT VE YALAKALIĞI İÇİN DEVLET MALINA ZARAR VERENLERİN HAİNLİK İLE YARGILANMASI GEREKİR....!!!!!!

Yorum Beğen188
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Haber YorumlarıHalil null:

bunlar hain pravakatör teröristler

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Haber YorumlarıOsmanlı:

hayinler sahneye cıkmış yine ama devletimiz geregini yapacaktır

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Her şey çok güzel oluyor. Vah bizi vah. Sokaklara çıktı insanlar ne olacak şimdi? Biraz susup sakın olmak var demek varken sokaklara çağırıyorsunuz? Adalet yerini bulur.

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Haber Yorumlarıatilla orhan:

Tayyip amcanın provakatörleri hemen talimat almışlar muhalefet etkinlik yapar iktidar destekçileri hemen suyu bulandırır böylece hükümete gün doğar. Bunlar zamanında 2 seçim arasında ülkede bombalar patlattı iktidarları sallantiya girince.

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Akp ülkeyi terorize ediyor.Secimle yenemeyeceği muhalefeti kanun dışı ve ahlakdisi tasfiye etmeye çalışıyor

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Birileri paraları villaları götürsün, onları salın diye eyleme gideyim. Paraları kime emanet ettilerse onlar gitsin

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Haber Yorumlarıuğur ercan:

Bende bu tutuklamaların imamoğlunun önünü kesmek, bitirmek için yapılan bir tezgah olduğunu düşünüyorum. Ancak demokrasi bu değil. Suçluda olsa suçsuzda olsa gözümden düştüler bu hareketle. Daha ortada fol yok yumurta yok karar yok, neyin hırsı bu

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

vallahi ben olsam f 16 larla bunları bombalardım çünkü 15 temmuzda bunlar bu milleti bombaladılar

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