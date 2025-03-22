Saraçhane'deki protestocular İBB binasının cam ve kapılarını kırıp içeri girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "Yolsuzluk" ve "Terör" soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 90 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması esnasında kalabalık arasındaki bir grup taşkınlık çıkardı. Polise yanıcı ve patlayıcı madde atan gruptaki şahıslara müdahale edildi.

POLİS GRUBUN TAKSİM'E YÜRÜMESİNE İZİN VERMEDİ

Kalabalıktaki gruptan bazı kişiler, Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı. Önlem amacıyla kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, göstericilerin Taksim'e doğru ilerlemesine izin vermedi.

İBB BİNASININ CAM VE KAPILARINI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar İBB'nin Saraçhane binasının önünde bekleyişini sürdüren kalabalık grup ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, bölgeden ayrılmayarak bekleyişlerini sürdüren grubu, biber gazı ve tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi.

97 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protestolarda "2911 sayılı Kanuna muhalefet", "Kamu malına zarar verme" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 97 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek! Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak! Bu geceki gösterilerde; '2911 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Kamu Malına Zarar Verme' ve '-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar." ifadelerini kullandı.

16 POLİS YARALANDI

Bakan Yerlikaya, protestolarda 16 polis memuru yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, "Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir." dedi.