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CHP’deki "paralı figüran" iddialarında Timur Soykan’ın ifadesi tamamlandı

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CHP’deki "paralı figüran" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan gazeteci Timur Soykan’ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

CHP'deki "paralı figüran" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan gazeteci Timur Soykan'ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde geniş katılımlı bir üye katılım töreni gerçekleştirmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıya cast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunmuştu. İddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan gazeteci Timur Soykan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta ifade verdi. İfadesinin ardından adliye önünde açıklama yapan Soykan, "Gürsel Tekin ile ilgili yapılan paylaşım soruldu. Burda da bize 'halkı yanıltıcı bilgi', 'iftira' gibi suçlardan suç duyurusunda bulunmuşlar ama haber tamamen doğru çıktı. Haber tüm tanıklar tarafından, kast ajansı tarafından doğrulandı. Asıl Gürsel Tekin yalan söylemiş, iftira atmışken tamamen doğru bir haber nedeniyle gazeteciler ifade vermek zorunda kaldı" dedi. Öte yandan, soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı'nın ve Uğur Dündar'ın da savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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