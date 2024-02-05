Üye Girişi
Haberler

CHP Bismil Belediye Başkan Adayı cinsel saldırı suçundan tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

CHP Diyarbakır Bismil Belediye Başkan Adayı Abdurrahim S., kendisinden 30 yaş küçük olan genç kıza cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı. Abdurrahim S. daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Belediye Başkan adayı Abdurrahim S. kendisinden 30 yaş küçük olan B.D. isimli genç kıza cinsel saldırı gerekçesiyle gözaltına alındı. Daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderilen Abdurrahim S.'nin saldırısına uğradığını belirten B.D. kendisine "Bana bey diye hitap etme." diyerek taciz sonrası "Ne yaptıysam baba şefkatiyle yaptım başka amacım yoktu." dediğini öne sürdü.

"BANA BEY DİYE HİTAP ETME"

Olayın yaşandığı gün Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunan B.D. (19) Bismil CHP İlçe binasında 2 Şubat tarihinde çaycı olarak işe başladığını ve CHP Belediye başkan adayı olarak bildiği Abdurrahim S.'nin bir sonraki gün kendisine 'bana bey diye hitap etme' diyerek bacaklarına dokunduğunu ileri sürdü.

ÇAY GÖTÜRDÜĞÜ SIRADA SALDIRDI İDDİASI

B.D. akşam saatlerinde odasına çay götürdüğü esnada Abdurrahim S.'nin dudaklarından zorla öperek göğüslerine dokunduğunu, kendisinin de bunun üzerine parti binasından ayrıldığını ve kuzeni F.D.'yi telefonla arayarak durumu anlattığını söyledi. B.D. ve F.D.'nin şikayeti üzerine Abdurrahim S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mağdur B.D'nin telefonla arayarak durumu anlattığı kuzeni F.D., Abdurrahim S.'nin olay sonrasında kendisini defalarca arayarak "Ne yaptıysam baba şefkatiyle yaptım başka amacım yoktu" dediğini iddia etti.

TUTUKLANDI

Yapılan araştırmada şüpheli şahsın CHP'den Bismil Belediye Başkan adayı olduğunu tespit eden Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Abdurrahim S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Abdurrahim S., cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir? 5 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Miraç Kandili mesajı! Miraç kandili için anlamlı sözler! 6 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Şubat Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Yarın (Salı) okul var mı, yok mu? 6 ŞUBAT'TA ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 5 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 6 ŞUBAT'TA HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? Salı günü (yarın) okullar tatil mi 2024? Hatay'da yarın okul var mı? 5 Şubat Güncel Döviz Kuru: Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar? 6 Şubat'ta ne oldu? Geçen yıl 6 Şubat 2023 tarihinde ne oldu?
1000

Yorumlar (3)

Ertan ipşir:

Yorum yapılmamış. Neden acaba ?

5
1
yanıtYanıtla
burhan:

NEDENİ AÇIK TROLLER SESSİZ ŞEYTAN OLMAYI ÖĞRENDİ

yanıt0
yanıt0
burhan:

troller sessiz şeytan olmayı öğrendiler artık

yanıt0
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title