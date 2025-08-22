CHP Adayı Bahri Yalaz'ın İş Yerine Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz'a ait iş yerine yapılan silahlı saldırıda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Saldırının asıl hedefinin Yalaz'ın iş yeri değil, yan dükkanın sahibi olduğu belirlendi.

İzmir'in Urla ilçesinde CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz'a ait iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Yapılan araştırmada, saldırganların asıl hedefinin Yalaz'ın iş yeri değil, yan dükkanın sahibi olduğu belirlenmişti.

Olay 18 Ağustos günü ilçeye bağlı 75. Yıl Cumhuriyet Caddesinde bulunan ve CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz'ın sahibi olduğu sigortacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi iş yerine yaklaşarak camın dışından 3 el ateş etti. Şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Saldırı sırasında içeride hem çalışanların hem de müşterilerin bulunduğu öğrenilirken, şans eseri yaralanan olmadı. Yapılan araştırmada, saldırganların asıl hedefinin Yalaz'ın iş yeri değil, yan dükkanın sahibi olduğu belirlendi. Urla ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, saldırıyla ilgili 4 şüpheli kısa sürede Karabağlar'da yakalanarak gözaltına alındı.

4 tutuklama

Yapılan sorgu ve işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
