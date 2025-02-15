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Cezaevine girdiği için terk edilmişti: Nihal Candan evlilik sürecini anlattı

Cezaevine girdiği için terk edilmişti: Nihal Candan evlilik sürecini anlattı
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanarak cezaevine giren Nihal Candan, bir programda zor zamanlarında yanında olmayan eşiyle ilgili konuştu. Candan, "2 senedir evliyim, ismi evli..." dedi.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Nihal Candan, cezaevinde 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra tiyatro oyununda oynayan Candan, konuk olduğu programda evliliği hakkında konuştu.

Bahar Candan ve Nihal Candan, İşte Benim Stilim programıyla ünlenmiş ve sosyal medya fenomeni haline gelmişti. Geçtiğimiz yılın kasım ayında dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Candan kardeşlerden Nihal Candan, yeme bozukluğunun yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

Cezaevinden çıktıktan sonra bir tiyatro oyununda rol almaya başlayan Nihal Candan, Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin programına konuk oldu.

Cezaevine girdiği için terk edilmişti... Nihal Candan evlilik sürecini anlattı

Esra Ezmeci'nin, "Cezaevinden önce bir evlilik yapmıştınız, çıktığınızda da ayrıldınız. Neden ayrılık kararı verdiniz?" sorusuna yanıt veren Candan, "Valla orayı ben de bilmiyorum insanların başına bir şeyler gelebiliyor başımıza geldi çektik. Bir süre görüştük sonrasında görüşmedik. Çıktığımda da kendim ve sağlığımı toparlamak birinci önceliğimdi" dedi.

"İKİ SENEDİR EVLİYİM, İSMİ EVLİ"

Candan, Ezmeci'nin "Peki hiç evde bir arada aile kavramı olarak yaşayabildiniz mi?" sorusuna ise "Boyfriend ve aynı evde yaşadığım erkek arkadaşımla evlendiğim için öyle bir durum değil... Devlete haber verdik 'Hey biz aynı evde yaşıyoruz' diye ve bir takım paylaşımlarımız arttı. Bir buçuk " yanıtını verdi.

Nihal Candan'ın açıklamalarına "Kardeşi gibi olmuş,öyle değildi", "Aynı kardeşi Bahar'a benzemiş" yorumları geldi.

Kaynak: Haberler.com / Rumeysa Aydın - 3.Sayfa
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