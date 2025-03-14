Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

21 Ocak 2025'te "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yeni bir fotoğraf geldi.

ZAYIFLAMIŞ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Özdağ'ın kardeşi Hilal Özdağ Sevgili cezaevinde çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken ağabeyinin zayıflamış hali dikkatlerden kaçmadı.

"TÜRKİYE'NİN BABA MUHALEFETİ İÇERİDE DE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Sevgili paylaşımında "Geçtiğimiz cuma günü Silivri'de açık görüş günüydü. Sabah 8'de Zafer Otağı'ndaki gece nöbetini tamamlamış genç kardeşlerimizi ziyaret ettikten sonra Zafer Partisi Sözcüsü Sayın Azmi Karamahmutoğluve İl Başkanı Sayın Hakan Akşit ile görüş için cezaevine geçtik. Benim canımın içi ağabeyim, Türkiye'nin 'Baba Muhalefet'i içeride de çalışmaya, mücadeleye devam ediyor.

"BU SEFER DE BİR FOTOĞRAF ÇEKİLELİM İSTEDİM"

Ailemizin yakışıklısı Alp'ten ve annemizden, abiler, halalar, yengeler, enişteler, kuzenlerden kucak dolusu sevgiler, özlemler ilettim, bir o kadarını da onlara iletmek üzere aldım Ankara'ya getirdim. İlk ziyaretteki gibi bu sefer de bir kayıt alalım dedik. Görüşme salonunun duvarındaki tropik manzara Silivri sahillerinden değil muhtemelen" ifadelerini kullandı.