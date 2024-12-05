Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı

Konya'da, cezaevinde görüşme yaptığı mahkumun üzerinden uyuşturucu çıkan Avukat Halise K. tutuklandı. Mahkumun üzerinden 1 gram esrar, eroin ve bonzai ham maddesi ele geçirildi. Avukatın evinde yapılan aramada da 3 gram esrar, 100 uyuşturucu hap ve 1 gram kokain bulundu. Avukat, suçlamaları reddederek, evinde bulunan uyuşturucunun başka bir müvekkiline ait olduğunu ve mahkumun kendisine iftira attığını iddia etti.

MAHKUM YAKALANANINCA ORTAYA ÇIKTI

Konya Barosu'na kayıtlı avukat Halise K., pazartesi günü, E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki mahkumlardan olan müvekkiliyle görüştü. Gardiyanlar, avukatın görüşme yaptığı mahkumun davranışlarından şüphelenip üzerini aradı. Mahkumun üzerinden 1 gram esrar, 1 gram eroin ve 1 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. 1 gram bonzai ham maddesinden yaklaşık 150 gram uyuşturucu elde edebileceği belirlendi. Gardiyanlar durumu, cezaevi savcısına bildirdi. Açılan soruşturma kapsamında Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, mahkumla görüşme yapan avukat Halise K.'nin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 3 gram esrar, 100 uyuşturucu hap ve 1 gram kokain ele geçirildi.

"İFTİRA ATIYOR"

Gözaltına alınan avukat Halise K., salı günü sevk edildiği mahkemede, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen Halise K., ifadesinde, ''Mahkumun üzerinden çıkan uyuşturucudan haberim yok. Avukatlık ücretimi kabul etmediği için, davasına bakmayacağımı söyledim. Bunun için bana iftira atıyor. Evimde bulunan uyuşturucu ise başka bir müvekkilime ait. Bana daha önce poşeti verdi ve bir süre sonra geri alacağını söylediği için evimde tutuyordum" dedi.