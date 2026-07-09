Haberler

İzinli olarak cezaevinden çıkan şahıs annesini bıçakla kovaladı

İzinli olarak cezaevinden çıkan şahıs annesini bıçakla kovaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de izinli olarak cezaevinden çıkan bir şahıs, annesini bıçakla kovaladı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, 'Ben TCK'yı yalayıp yutmuş insanım' dedi.

Eskişehir'de izinli olarak cezaevinden çıkıp annesini bıçakla kovalayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerce zor anlar yaşatan şahıs, "Ben TCK'yı yalayıp yutmuş insanım" dedi.

Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izinli olarak cezaevinden çıkan bir erkek şahıs, henüz bilinmeyen sebeple annesini sokak ortasında bıçakla kovaladı. Büyük panik yaşayan kadın, o saatlerde açık bulunan bir börekçi dükkanına sığındı.

"Ben TCK'yı yalayıp yutmuş insanım"

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Üstü çıplak olan şahıs, ekip arabasına bindirildiği esnada, "Ben TCK'yı yalayıp yutmuş insanım" dedi.

Haber çalışması yapmak için olay yerine giden basın mensuplarına da tepki gösteren şahıs, ekip arabasının içerisini yumrukladı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler

Pankartı hazmedemediler, görünmesin diye ellerinden geleni yaptılar
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı! Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor

Trump'tan tarihi imza! 47 yıllık kara leke siliniyor
Akaryakıta yeni zam! Psikolojik sınır aşılıyor

Trump'ın Ankara'daki sözleri fiyatları vurdu! Bir zam daha geliyor
Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti

Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Bukele düğmeye bastı! Ülke tarihinde böylesi görülmedi
20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı

20 yıllık sessizlik birdenbire bozuldu, duyan kulaklarına inanamadı
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere misilleme geldi

Savaş kızışıyor! 90 askeri hedef vuruldu, Trump'tan yeni tehdit geldi