Bıçakla yaraladığı babası tarafından öldürülen saldırganın 8 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı

Ankara'da cezaevinden izinli çıkan mahkumun, kavga ettiği ve bıçakla yaraladığı emekli polis babası tarafından vurulmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Vefat eden saldırganın, boşandığı eşini tehdit ettiği için hapis cezasına çarptırıldığı ve farklı suçlardan toplam sekiz suç kaydının olduğu öğrenildi.

Çankaya Dikmen'de dün gece meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıkan Mehmet Berkay Aşık (38), bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga ettiği emekli polis babası A.R.A'yı (66) bıçakla yaralamıştı. Kendisini savunmak için beylik tabancasını kullanan baba ise 3 el ateş ettiği oğlunu öldürmüştü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan baba A.R.A'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, cenazesi otopsinin ardından yakınlarınca Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Aşık için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Aşık'ın cenazesi namazın ardından toprağa verildi.

Boşandığı eşini tehdit ettiği için hapse gönderilmiş

Saldırgan Mehmet Berkay Aşık'ın boşandığı eşini tehdit ettiği için hapis cezası aldığı öğrenildi. Kaldığı kapalı cezaevinden bir süre önce açık cezaevine geçtiği belirtilen Aşık'ın tehdit ve hakaret suçu başta olmak üzere 8 farklı suçtan kaydının bulunduğu aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı