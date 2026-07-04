Haberler

Bıçakla yaraladığı babası tarafından öldürülen saldırganın 8 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı

Bıçakla yaraladığı babası tarafından öldürülen saldırganın 8 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da cezaevinden izinli çıkan Mehmet Berkay Aşık, emekli polis babasını bıçakla yaraladı; baba kendini savunmak için ateş ederek oğlunu öldürdü. Saldırganın boşandığı eşini tehdit suçundan hapis yattığı ve toplam 8 suç kaydı olduğu belirlendi.

Ankara'da cezaevinden izinli çıkan mahkumun, kavga ettiği ve bıçakla yaraladığı emekli polis babası tarafından vurulmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Vefat eden saldırganın, boşandığı eşini tehdit ettiği için hapis cezasına çarptırıldığı ve farklı suçlardan toplam sekiz suç kaydının olduğu öğrenildi.

Çankaya Dikmen'de dün gece meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıkan Mehmet Berkay Aşık (38), bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga ettiği emekli polis babası A.R.A'yı (66) bıçakla yaralamıştı. Kendisini savunmak için beylik tabancasını kullanan baba ise 3 el ateş ettiği oğlunu öldürmüştü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan baba A.R.A'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, cenazesi otopsinin ardından yakınlarınca Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Aşık için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Aşık'ın cenazesi namazın ardından toprağa verildi.

Boşandığı eşini tehdit ettiği için hapse gönderilmiş

Saldırgan Mehmet Berkay Aşık'ın boşandığı eşini tehdit ettiği için hapis cezası aldığı öğrenildi. Kaldığı kapalı cezaevinden bir süre önce açık cezaevine geçtiği belirtilen Aşık'ın tehdit ve hakaret suçu başta olmak üzere 8 farklı suçtan kaydının bulunduğu aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
İstanbul'da zorlu gün! Yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük

Megakentte zorlu gün! Yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi

Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret
Saba Tümer'in babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti

Ünlü sunucuyu yıkan ölüm: "Nereden bilebilirdim ki..."
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü

Mezuniyete damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"