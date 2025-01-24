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Cezaevi Firarisi Samsun'da Yakalandı

Cezaevi Firarisi Samsun'da Yakalandı
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Samsun'da 13 yıl 11 ay 2 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisin takibi sonucu yakalandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.K.'yı gözaltına aldı ve cezaevine teslim etti.

Samsun'da 13 yıl 11 ay 2 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden bir şahsı yakaladı. "Nitelikli yağma" suçundan 13 yıl 11 ay 2 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi A.O.K., İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. A.O.K. cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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