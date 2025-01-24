Cezaevi Firarisi Samsun'da Yakalandı

Samsun'da 13 yıl 11 ay 2 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden bir şahsı yakaladı. "Nitelikli yağma" suçundan 13 yıl 11 ay 2 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi A.O.K., İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. A.O.K. cezaevine teslim edildi. - SAMSUN